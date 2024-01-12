Минниханов пригласил казанцев на этап Кубка России по лыжным гонкам

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале пригласил жителей Казани посмотреть заезды V этапа Кубка России по лыжным гонкам.

«Дуслар (в переводе с татарского — „друзья“), если вы не читаете новости, то знайте — Татарстан сегодня лыжный центр России», — подчеркнул руководитель республики.

«Если не боитесь холода, то можете в выходные посмотреть на соревнования лучших лыжников страны на трассах лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирный!» — посоветовал Раис РТ.

Минниханов также отметил, что для зрителей организован регулярный автобус от остановки «Школа №129» в Мирном и запланирован утренний выезд автобуса со стадиона «Центральный». «Рәхим итегез! (в переводе с татарского — „Добро пожаловать!“)» — заключил он.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани с 10 по 15 января. На него собралось около 200 лучших лыжников-гонщиков России из почти 40 регионов страны. На субботу, 13 января, запланированы состязания в спринте классическим стилем, а на воскресенье, 14 января, — состязания в скиатлоне. Подробнее об этом можно прочитать в материале спортивной редакции «Татар-информа».