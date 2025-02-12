Минниханов пригласил генсека Организации исламского сотрудничества на KazanForum

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего визита в Саудовскую Аравию встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой.

«Вас хорошо знают в России как авторитетного представителя влиятельной Организации, объединяющей мусульманские страны, с которой мы плотно взаимодействуем», – подчеркнул Минниханов и еще раз поздравил главу ОИС с 55-летием организации.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстан отметил, что гордится своим вкладом в развитие связей России с Организацией исламского сотрудничества и с теплотой вспоминает свое участие в заседании организации в Гамбии в прошлом году.

Минниханов также заострил внимание на актуальных вопросах, которые поднимают на «KazanForum» и заметил, что эта площадка является важным шагом в укреплении взаимополезного плодотворного сотрудничества между Россией и мусульманскими странами. Раис республики пригласил генсека ОИС посетить мероприятие в этом году.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

«Для меня большая честь встретиться с вами. Высоко ценим работу Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». И рассчитываем на расширение сотрудничества возглавляемой вами Группы с Организацией исламского сотрудничества», – сказал Хусейн Ибрахим Таха.

В пресс-службе татарстанского лидера также напомнили, что товарооборот республики со странами ОИС по итогам 2023 года увеличился на 83% и составил 5,7 млрд долларов. В разы увеличилась торговля с Египтом, Малайзией, ОАЭ, Тунисом, Турцией, государствами Средней Азии. Укрепляются связи с партнерами из стран Азии и Африки.