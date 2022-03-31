Минниханов пригласил делегацию Гамбии на 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с делегацией из Гамбии на форуме «Татарстан-Сенегал». Он пригласил представителей страны на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и KazanSummit.

«В мае у нас состоятся торжества по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, в рамках этой знаменательной даты мы проведём экономический саммит "KazanSummit", где будут представлены бизнес круги стран ОИС, приглашаем Вашу делегацию для участия», — передает слова Минниханова пресс-служба Президента РТ.

Представители Гамбии на встрече интересовались возможным сотрудничеством с Татарстаном в вопросах сырьевой нефти и нефтепереработки. Также власти африканской страны рассчитывают на поставки удобрений. Кроме того, Гамбия могла бы стать точкой распространения товаров, производимых в Татарстане, на западную часть материка.

Кроме того, Минниханов предложил включить представителя Гамбии в состав Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир».

«Мы активно работаем со странами Организации Исламского Сотрудничества. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет этому вопросу самое серьёзное внимание. По его поручению я возглавляю Группу стратегического видения "Россия - Исламский мир", готовы рассмотреть вопрос о включении вашего представителя», — сказал Президент Татарстана.