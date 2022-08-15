Минниханов приехал на организованный Минобороны военно-технический форум «Армия-2022»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня в Московской области стартовал Международный военно-технический форум «Армия – 2022», организованный Минобороны РФ. Участие в нем принимает президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот», где проходит мероприятие, собрались около 1,5 тыс. предприятий оборонно-промышленного комплекса России, чтобы представить более тысячи новых образцов военной техники. В экспозицию Татарстана вошла продукция Казанского вертолетного завода, Судостроительной корпорации «Ак Барс», АО «Ремдизель», АО «Эникс» и других предприятий.

Прибывший на форум Минниханов уже принял участие в рабочем совещании по вопросам развития предприятий промышленности, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Причем торжественное открытие форума запланировано только на вторую половину дня. Кроме того, на полигоне «Алабино» пройдет танковый биатлон. Свое участие в конкурсе официально подтвердили команды из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, сообщается на официальном сайте мероприятия.