Минниханов прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В этом году об участии в форуме заявили представители более 70 стран. Среди главных зарубежных гостей – Президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-премьер Мьянмы Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

На площадке ВЭФ работает стенд Татарстана, где участники форума могут познакомиться с экономическим и промышленным потенциалом республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Восточный экономический форум является одной из основных площадок для развития сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В июне этого года в Казани прошел саммит Россия – АСЕАН, приуроченный к 35-летию установления отношений с организацией. По его итогам стороны приняли четыре документа: Казанскую декларацию, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на 2026–2030 годы, совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики и совместное заявление о сотрудничестве в области культуры.