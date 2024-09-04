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Минниханов прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2024
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл во Владивосток. Делегация республики примет участие в Восточном экономическом форуме, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
На площадке форума установлен стенд региона.
Участие в событии подтвердили более 4,2 тысячи представителей свые 40 стран и территорий. В том числе на Восточном экономическом форуме ожидается присутствие Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.
Мероприятие проводится с 3 по 6 сентября 2024 года.
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