Минниханов прибыл в Ташкент для участия в деловом форуме «Татарстан-Узбекистан»

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Узбекистан, сообщила руководитель пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.

В международном аэропорту Ташкента Рустама Минниханова встретил заместитель Премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.

«В Узбекистане у Рустама Минниханова запланировано участие в деловом форуме „Татарстан-Узбекистан“, встреча с бизнес-кругами, посещение ООО „TEXNOPARK“, работа по повестке группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“ на уровне руководства Узбекистана. Также в рамках поездки традиционно в плане у Президента встреча с представителями татарских общественных организаций», — отметила Галимова.