Минниханов прибыл в Туркменистан на празднование 31-летия независимости страны

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Туркменистане. По приглашению руководства центральноазиатской страны он принимает участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины независимости этого государства, рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.



В рамках визита Рустам Минниханов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В своей приветственной речи он поздравил народ Туркменистана со значимой датой, заметив, что за три десятилетия страна достигла огромных успехов в социально-экономическом развитии.

«Выражаю глубокую благодарность за вашу поддержку и особое внимание к вопросам развития татарстано-туркменистанского сотрудничества, направленного на укрепление отношений между нашими странами», — подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана отметил активное сотрудничество ряда предприятий республики с компаниями Туркменистана. По итогам прошлого года товарооборот составил 77,5 млн долларов.

При этом на встрече стороны обсудили необходимость расширения номенклатуры и увеличения объемов торговли. В частности, резервы есть по таким направлениям, как нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, поставки химической продукции и так далее.



В конце октября в городах Ашхабад и Мары состоятся Дни культуры Республики Татарстан в Туркменистане. В их рамках будут организованы мероприятия, связанные с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Президент РТ отдельно поблагодарил лидера Туркменистана за внимание и поддержку татар, проживающих в этой стране.