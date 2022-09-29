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Ру Тат
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Официальная хроника
29 сентября 2022  20:38

Минниханов прибыл в Турцию для участия в открытии Всемирных игр кочевников

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Минниханов прибыл в Турцию для участия в открытии Всемирных игр кочевников
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Турцию с краткосрочным рабочим визитом. Сегодня он принимает участие в открытии Всемирных игр кочевников, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Среди почетных гостей церемонии — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также на мероприятии присутствует Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Рустам Минниханов поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение, заметив, что сближение России с исламским миром строится в том числе и на культурно-цивилизационной основе. 

По поручению Президента РФ Владимира Путина с 2014 года Группу стратегического видения «Россия — исламский мир» возглавляет Президент РТ.

Всемирные игры кочевников — крупнейший международный проект, объединяющий тюркоязычные страны. И направлен на возрождение и сохранение их культуры. В соревнованиях принимают участие и 15 спортсменов из Татарстана, состязающиеся в борьбе на поясах корэш. 
#Рустам Минниханов #всемирные игры кочевников #Реджеп Эрдоган
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