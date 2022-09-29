Минниханов прибыл в Турцию для участия в открытии Всемирных игр кочевников

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Турцию с краткосрочным рабочим визитом. Сегодня он принимает участие в открытии Всемирных игр кочевников, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Среди почетных гостей церемонии — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также на мероприятии присутствует Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Рустам Минниханов поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение, заметив, что сближение России с исламским миром строится в том числе и на культурно-цивилизационной основе.

По поручению Президента РФ Владимира Путина с 2014 года Группу стратегического видения «Россия — исламский мир» возглавляет Президент РТ.

Всемирные игры кочевников — крупнейший международный проект, объединяющий тюркоязычные страны. И направлен на возрождение и сохранение их культуры. В соревнованиях принимают участие и 15 спортсменов из Татарстана, состязающиеся в борьбе на поясах корэш.