Минниханов прибыл в Турцию для участия в открытии Всемирных игр кочевников
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Турцию с краткосрочным рабочим визитом. Сегодня он принимает участие в открытии Всемирных игр кочевников, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Среди почетных гостей церемонии — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также на мероприятии присутствует Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Рустам Минниханов поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение, заметив, что сближение России с исламским миром строится в том числе и на культурно-цивилизационной основе.
По поручению Президента РФ Владимира Путина с 2014 года Группу стратегического видения «Россия — исламский мир» возглавляет Президент РТ.