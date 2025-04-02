Минниханов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом

Сегодня вечером Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом прибыл в столицу Таджикистана Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На завтра у Минниханова намечены встречи с руководством Таджикистана. После полудня ожидаются переговоры с руководством Согдийской области и участие в деловом форуме «Таджикистан – Татарстан» в городе Худжанд.

Делегация деловых кругов Татарстана прилетела в Душанбе накануне. Сегодня прошли переговоры в Министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана. Также состоялась встреча в Торговом представительстве России в Таджикистане, где подробно рассказали о возможных направлениях сотрудничества и ответили на вопросы членов татарстанской делегации. Завтра делегация Татарстана примет участие в работе делового форума в Худжанде.

Худжанд является вторым по величине городом Таджикистана и столицей Согдийской области. Это один из старейших городов Центральной Азии, основанный около 2,5 тыс. лет назад. Худжанд был крупным торговым городом на Великом Шелковом пути. По мнению многих историков, именно его Александр Македонский перестроил и дал название Александрия Эсхата («Крайняя»). Много веков спустя входивший в состав державы Хорезмшахов город оказал ожесточенное сопротивление монгольским войскам Чингисхана. В советское время город был переименован в Ленинабад, но в 1991 году ему было возвращено историческое название.

Сейчас Худжанд – важный промышленный, научный и культурный центр северного Таджикистана. Большинство его населения составляют этнические таджики. При этом город находится недалеко от границ с Узбекистаном и Кыргызстаном.

Два дня назад, 31 марта, в Худжанде состоялась церемония подписания Договора между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех стран и принятия Худжандской декларации о вечной дружбе. Ожидается, что подписание этого документа даст возможность улучшить отношения трех государств в политической, экономической и культурной сферах, а также откроет больше возможностей для привлечения инвестиций в регион.

Делегаты из Татарстана во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым станут первыми гостями, которые посетят этот регион с деловым визитом после окончательного установления границ в Ферганской долине и их документального закрепления. Поэтому данный рабочий визит приобретает важное внешнеполитическое и внешнеэкономическое значение для укрепления сотрудничества России как с Таджикистаном, так и с Кыргызстаном и Узбекистаном.