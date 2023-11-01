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Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в газовом форуме
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в XII Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Запланирован обход стендов, знакомство с выставочной экспозицией на форуме и участие в церемонии награждения победителей рейтинга регионов РФ по развитию рынка газомоторного топлива. Во второй половине дня Раис Татарстана примет участие в пленарном заседании, посвященном трансформации мирового рынка природного газа, проведет встречи с руководством «Газпрома» и компаний — участников мероприятия.
Событие проходит с 31 октября по 3 ноября на территории «Экспофорума». Одной из основных площадок, представленных Татарстаном на форуме, стал стенд АО «РариТЭК Холдинг». Гостям форума представят новинки сельхозтехники в газомоторном исполнении, а также покажут церемонию передачи в эксплуатации техники на СПГ АО «Агросила» и ООО «Газпром трансгаз Казань».
Как отметили в пресс-службе руководителя РТ, от республики в газовом форуме принимают участие 22 татарстанские компании, в том числе КАМАЗ, Университет Иннополис и другие.
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