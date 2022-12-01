news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
1 декабря 2022  18:27

Минниханов прибыл в Самарканд для участия в российско-узбекском бизнес-форуме

news_top_970_100
Минниханов прибыл в Самарканд для участия в российско-узбекском бизнес-форуме

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочей поездкой в Узбекистан. Он планирует принять участие в российско-узбекском бизнес-форуме, который проходит при участии Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и Премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.  

«Завтра состоится пленарное заседание, на котором запланировано выступление Рустама Минниханова», – сказала она.

Бизнес-форум будет проходить 1 и 2 декабря. Участники обсудят такие вопросы, как транспорт и логистика, промышленные проекты, торгово-экономическая кооперация, сотрудничество между МСП. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет заседание Российско-Узбекского делового совета.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100