Минниханов прибыл в Самарканд для участия в российско-узбекском бизнес-форуме

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочей поездкой в Узбекистан. Он планирует принять участие в российско-узбекском бизнес-форуме, который проходит при участии Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и Премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Завтра состоится пленарное заседание, на котором запланировано выступление Рустама Минниханова», – сказала она.

Бизнес-форум будет проходить 1 и 2 декабря. Участники обсудят такие вопросы, как транспорт и логистика, промышленные проекты, торгово-экономическая кооперация, сотрудничество между МСП. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет заседание Российско-Узбекского делового совета.