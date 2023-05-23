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Руc Тат
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Политика 23 мая 2023 13:43

Минниханов прибыл в китайскую провинцию Аньхой

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Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в город Хэфэй, который расположен в китайской провинции Аньхой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В планах Минниханова — участие в бизнес-форуме, встреча с губернатором провинции Ван Циньсянем, а также посещение ряда предприятий.

Напомним, что руководитель Татарстана прибыл с рабочим визитом в Китай накануне. Основная его цель — участие в пленарном заседании российско-китайского бизнес-форума.

#Рустам Минниханов #Китай #бизнес-форум
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