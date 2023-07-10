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Политика 10 июля 2023 08:37

Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопроме — 2023»

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Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопроме — 2023»
фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург. В планах руководителя республики — участие в Международной промышленной выставке «Иннопром — 2023».

Помимо этого, Раис Татарстана встретится с руководителями ряда регионов и примет участие в запуске завода компании «Соллерс», который займется производством двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Выставка организована при участии Премьер-министра России Михаила Мишустина, партнером выступает Белоруссия.

Мероприятие разделено на несколько треков, в том числе «Транспортное машиностроение», «Промышленные IT», «Технологии для энергетики» и «Новые материалы».

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