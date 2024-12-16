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Минниханов прибыл в Азербайджан с рабочим визитом
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочей поездкой в Баку по приглашению азербайджанской стороны. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В международном аэропорту имени Гейдара Алиева Рустама Минниханова встретили министр экономики Азербайджана Чингиз Джаббаров и посол России в этой стране Михаил Евдокимов.
Программа визита Раиса Татарстана предполагает посещение ряда предприятий, а также проведение официальных встреч.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
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