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Руc Тат
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Общество 27 мая 2023 09:17

Минниханов прибыл в Астраханскую область для участия в сельском Сабантуе

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Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Астраханской области. С губернатором региона Игорем Бабушкиным он примет участие в XIII Всероссийском сельском Сабантуе, передает пресс-служба руководителя республики.

Астраханская область принимает Всероссийский сельский Сабантуй впервые. Ожидается, что прибудет более 1 000 гостей из разных регионов страны. В 2017-м в Астрахани проходил Федеральный городской Сабантуй.

Главные площадки расположены в селе Три протока Приволжского района. Культурно-этнографическая площадка занимает более 10 га. Один из крупнейших объектов – татарское подворье, построенное зодчими из Кукморского района РТ.

#Рустам Минниханов
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