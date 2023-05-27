Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов прибыл в Астраханскую область для участия в сельском Сабантуе
Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Астраханской области. С губернатором региона Игорем Бабушкиным он примет участие в XIII Всероссийском сельском Сабантуе, передает пресс-служба руководителя республики.
Астраханская область принимает Всероссийский сельский Сабантуй впервые. Ожидается, что прибудет более 1 000 гостей из разных регионов страны. В 2017-м в Астрахани проходил Федеральный городской Сабантуй.
Главные площадки расположены в селе Три протока Приволжского района. Культурно-этнографическая площадка занимает более 10 га. Один из крупнейших объектов – татарское подворье, построенное зодчими из Кукморского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»