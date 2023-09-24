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Минниханов прибыл в Астану для участия в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»
Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в столицу Казахстана Астану, чтобы принять участие в работе международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан». Об этом сообщается пресс-служба руководителя республики.
Предполагается, что завтра, 25 сентября, Раис РТ выступит на пленарной сессии делового форума на тему «Промышленные стратегии нового времени».
В главной сессии выставки должны принять участие главы правительств четырех стран: Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и Председатель Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.
В мероприятии также будут участвовать руководители некоторых регионов России и Казахстана, главы крупных компаний. Планируется, что бизнесмены и чиновники представят актуальные мысли о международной кооперации и новые перспективные проекты.
Раис РТ также ознакомится с экспозицией промышленной выставки в международном выставочном центре «Экспо» и проведет встречи с представителями органов власти и деловых кругов, участвующих в форуме.
Традиционно на выставке Татарстан организовал свой стенд. На нем представлено около 40 крупных и средних предприятий республики, вузы и общественные организации, которые активно сотрудничают с Казахстаном.
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Казахстан» пройдет с 25 по 27 сентября в международном выставочном центре «Экспо» в Астане.
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