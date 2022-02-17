Минниханов: Прибыль татарстанских предприятий должна оставаться в республике

Прибыль, полученная предприятиями Татарстана, должна направляться на развитие производственной базы республики. Такую задачу поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минэкономики РТ.

«По итогам прошлого года предприятиями и организациями республики получена прибыль в размере порядка 650 млрд рублей. Обращаюсь к директорам и собственникам наших предприятий — эти финансовые ресурсы должны остаться в Татарстане и послужить базой для запуска новых инвестиционных проектов, повышения конкурентоспособности продукции, которую вы производите», — подчеркнул руководитель РТ.

Президент республики поручил Министерству экономики Татарстана и отраслевым ведомствам оказывать содействие предприятиям в реализации проектов с использованием федеральных мер поддержки.

«Одна из крупных мер поддержки — это соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Очень неплохо зарекомендовала компенсация затрат на инфраструктуру — данный механизм уже успешно применяется в ОЭЗ „Алабуга“ и „Алабуга-2. Нефтехимия“. Также сегодня есть хорошие возможности использовать „инфраструктурное меню“ — это инвестиционный бюджетный кредит, облигации, реструктуризация бюджетного долга. По всем этим направлениям работа идет», — перечислил Рустам Минниханов.