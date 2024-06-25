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Минниханов прибыл с визитом в Китай
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Урумчи в Китае. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В ходе поездки руководитель республики примет участие в восьмом ЭКСПО Китай — Евразия. На площадке будет представлен стенд Татарстана. Гостям события презентуют промышленный и экономический потенциал республики.
Город расположен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это основной сельскохозяйственный район в КНР. Также он входит в топ-5 животноводческих баз страны.
На территории района проживают более 5,5 тысячи татар.
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