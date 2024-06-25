Минниханов прибыл с визитом в Китай

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Урумчи в Китае. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе поездки руководитель республики примет участие в восьмом ЭКСПО Китай — Евразия. На площадке будет представлен стенд Татарстана. Гостям события презентуют промышленный и экономический потенциал республики.

Город расположен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это основной сельскохозяйственный район в КНР. Также он входит в топ-5 животноводческих баз страны.

На территории района проживают более 5,5 тысячи татар.