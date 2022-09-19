Минниханов прибыл с визитом в иранскую провинцию Голестан

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с визитом в город Горган, расположенный в провинции Голестан. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В аэропорту руководителя РТ встретили губернатор провинции и генконсул России в городе Решт (провинция Гилян).

Напомним, что накануне Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Иран. Во время поездки Рустам Минниханов планирует встретиться с губернаторами ряда провинций, посетить предприятия республики, принять участие в деловых форумах, а также обсудить сотрудничество с Ираном в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую он возглавляет по поручению Президента РФ Владимира Путина.