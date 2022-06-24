Минниханов прибыл с рабочим визитом в Якутию

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Саха (Якутия). В международном аэропорту имени Платона Ойунского его встретил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В программе Рустама Минниханова встреча с главой региона, участие в бизнес-форуме „Татарстан — Якутия“, а также в мероприятиях, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР. Кроме того, Президент Республики Татарстана проведёт заседание Ассоциации инновационных регионов России», — отметила Галимова.

В Якутске с 22 по 25 июня проходят Дни Республики Татарстан. На них представлена обширная программа для ознакомления жителей и гостей Якутии с культурой Татарстана, обычаями и традициями края.