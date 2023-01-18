Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада гостя встретили замминистра иностранных дел республики Бердынияз Мятиев и российский посол Александр Блохин.

Как передает пресс-служба Президента РТ, Минниханов примет участие в пленарном заседании Российско-туркменского бизнес-форума, а также в церемонии закладки главной мечети Ахалского велаята в Аркадаге.

Кроме того, он посетит сервисный центр КАМАЗа в Ашхабаде и встретится с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша республики Гурбангулы Бердымухамедовым.