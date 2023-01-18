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Ру Тат
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Официальная хроника
18 января 2023  21:10

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

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Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада гостя встретили замминистра иностранных дел республики Бердынияз Мятиев и российский посол Александр Блохин.

Как передает пресс-служба Президента РТ, Минниханов примет участие в пленарном заседании Российско-туркменского бизнес-форума, а также в церемонии закладки главной мечети Ахалского велаята в Аркадаге. 

Кроме того, он посетит сервисный центр КАМАЗа в Ашхабаде и встретится с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша республики Гурбангулы Бердымухамедовым.

#Рустам Минниханов
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