Минниханов прибыл с рабочим визитом в Новокузнецк

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Новокузнецк с рабочей поездкой. В международном аэропорту руководителя республики встретил губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев.

«В рамках визита <...> запланировано обсуждение вопросов развития межрегионального взаимодействия и подписание Плана мероприятий по реализации Соглашения между Коллегией Администрации Кемеровской области и Правительством РТ о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах на 2022-2024 годы», — сообщает пресс-служба Президента РТ.

Также Минниханов и Цивилев станут почетными гостями II Международного шахтерского Сабантуя, который в эти дни проходит в Новокузнецке. В 2023 году в Кузбассе состоится Федеральный Сабантуй, почетное право проведения которого Сергею Цивилеву передали Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских, где он прошел в 2022 году.