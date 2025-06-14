Минниханов прибыл на XXV Федеральный сабантуй в Якутске

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на площадку проведения XXV Федерального сабантуя в Якутске. На праздник он приехал вместе с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.

В первую очередь, глав регионов встретили якутским обрядом Алгыз. Суть обряда заключается в благословении с просьбой о счастье, благополучии, здоровье и об удаче. Как рассказал «Татар-информу» один из исполнителей этого обряда – им не только встречают, но и провожают дорогих гостей.

После обряда Минниханов посетил старинное якутское летнее жилище в форме конуса Урага. Оно имеет важное значение в культуре якутов, являясь символом связи с природой. Здесь же прозвучали мелодии на древних якутских музыкальных инструментах, звук которых считается лечебным.

Еще одной якутской традицией стало повязывание саламы на священное дерево. Считается, что повязывая ее, нужно загадать желание, и если оно загадывается с добрыми помыслами, то обязательно сбудется.

После приветственных обрядов Раис Татарстана и глава Республики Саха познакомились с подворьями районов Якутии, а также посетили подворье Татарстана.

В программе празднования XXV Федерального сабантуя: мастер-классы по народным промыслам, спортивные состязания, традиционные конкурсы, соревнования по борьбе «Корэш». Также в этот день здесь пройдут дни татарского кино, театральные постановки, круглые столы и большая концертная программа творческих коллективов.