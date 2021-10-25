Минниханов: При увеличении районами долгов по налогам их поддержка может быть сокращена

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание глав муниципалитетов на недопустимость наращивания задолженности по налогам.

«Со следующего года при увеличении в районе долгов по налогам или при наличии задолженности у сотрудников органов местного самоуправления мы будем рассматривать вопрос сокращения финансирования из бюджета республики в части поддержки района на цели капительного характера и на проведение различных мероприятий. По-другому быть не может. Если вы сами плохо работаете, какая может быть дополнительная поддержка? Поэтому обратите внимание, мы это очень серьезно будем контролировать», — подчеркнул Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Кабинете Министров РТ.

По его словам, в целом в республике на 1 октября задолженность по налогам составляет 7,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она сократилась на 7,1% или 602 млн рублей. «Эта работа непростая, но результат есть. Мы не допустили увеличения. Есть определенное снижение — это наш резерв», — отметил Президент Татарстана.

Налоговая задолженность физических лиц в республике составляет 1,8 млрд рублей. Минниханов подчеркнул, что нужно активизировать работу с гражданами, включая и информирование о долгах.