Минниханов: Предварительные итоги переписи показывают рост численности населения РТ

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения показывают рост численности жителей Татарстана. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов на XVI съезде Совета муниципальных образований РТ.

«Нас радуют предварительные итоги переписи. Пока они не озвучены, но мы видим, что численность жителей республики растет. Это значит, что Татарстан привлекателен, даже если кто-то уезжает, то и приезжает к нам не меньше», – сказал руководитель республики.

Президент Татарстана поблагодарил муниципалитеты за успешное и качественное проведение Всероссийской переписи населения и выборов депутатов Госдумы.

«Это огромная работа районного, городского и поселенческого уровней. В том числе благодаря вашим усилиям и авторитету эта работа проведена очень позитивно», – подчеркнул он.