Минниханов: Предстоит решить вопрос создания условий для появления рабочих мест на селе

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости создать в сельскохозяйственных районах республики условий для того, чтобы люди могли заниматься какой-либо профессиональной деятельностью.

«Вопрос безработицы на селе один я не могу решать. И хозяйствам на селе трудно справиться с этой задачей. Не все же могут быть бизнесменами. Для этого нужны талант, решительность. В то же время мы создали индустриальные площадки, в некоторых районах это очень хорошо идет. Но у некоторых глав районов не хватает внимания к этой проблеме», — сказал Минниханов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

По словам Президента, при создании условий, при положительных результатах, молодежь оставалась бы на селе. «Для этого у нас есть возможности. Нам еще предстоит многое сделать в вопросе создания рабочих мест на селе», — сказал Рустам Минниханов в ходе встречи с представителями федеральных и республиканских СМИ.