Минниханов представил в Москве опыт развития татарстанских агломераций

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов стал участником заседания набсовета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (АИРР). Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов — председатель Совета АИРР — представил участникам встречи опыт Татарстана в развитии агломераций. Он напомнил, что это важный вопрос, актуальный для многих субъектов страны.

Так, согласно стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года, в Татарстане определены три агломерации — Казанская, Камская, Альметьевская. На их территории проживают 3 млн человек, что составляет 77% всего населения Татарстана, а доля ВРП составляет более 80%.

«В рамках Стратегии пространственного развития России в 2019 году был составлен перечень агломераций в субъектах. В то же время в ней не учтена Альметьевская, — добавил Рустам Минниханов. — Предлагаю Минэкономразвития России расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов».

Кроме того, руководитель Татарстана предложил выстроить системную работу по развитию агломераций, которая будет основываться на примере поддержки моногородов. Он напомнил, что Кабмин утвердил критерии и перечень моногородов, в стране действует программа по их развитию, в том числе создан фонд с соответствующим финансированием.

Так, эта поддержка помогла создать в моногородах Татарстана 12,5 тыс. рабочих мест. Перенесение этого опыта на агломерации, подытожил руководитель РТ, поспособствует их успешному развитию.

Также во время заседания были досрочно прекращены полномочия прежнего состава набсовета ассоциации и избран новый его состав. Председателем наблюдательного совета АИРР избран вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.