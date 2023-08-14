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Минниханов представил Шойгу экспозицию Татарстана на форуме «Армия-2023»
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и вице-премьер РФ-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ознакомились с экспозицией Татарстана на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Пояснения о продукции, представленной предприятиями республики, им давал Раис РТ Рустам Минниханов.
От Татарстана, в числе прочего, на стенде представлены макеты кораблей и продукция судостроительной компании «Ак Барс», медицинское симуляционное оборудование от ГК «Эйдос» и другая техника, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Кроме того, в этом году Татарстан показал гостям и участникам форума новые образцы беспилотников и многоцелевой вертолет Ми-17.
Напомним, открывшийся сегодня Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит уже в девятый раз. Участие в нем принимают более 1,5 тыс. предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, а также иностранные компании.
Форум продлится до 20 августа.
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