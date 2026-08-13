Минниханов представил Кабмину нового главного федерального инспектора по РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров представили руководителям министерств и ведомств Татарстана нового главного федерального инспектора по республике Айрата Ахметшина.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сначала состоялась встреча с руководителями силовых ведомств республики, а затем представление перед всем Кабинетом министров Татарстана.

«Мы будем сотрудничать по всем направлениям. Айрат Саетович прекрасно знает республику: здесь родился, учился, вырос, затем отработал на ответственных должностях в двух субъектах, и теперь ему оказано большое доверие – он назначен главным федерального инспектором по Татарстану», – отметил в беседе с журналистами Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По его словам, главными совместными задачами станут обеспечение экономического роста республики и качества жизни ее граждан, а также достижение целей, связанных со специальной военной операцией.

Айрат Ахметшин успешно работал многие годы в Кировской и Нижегородской областях, где хорошо себя зарекомендовал. У него есть необходимый опыт и знания, чтобы выполнять обязанности главного федерального инспектора по Татарстану, добавил Игорь Комаров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Из краткосрочных задач, которые стоят перед новым федеральным инспектором, отмечу проведение и подготовку выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре, а также вопросы, связанные со специальной военной операцией. В целом в этих областях Татарстан стал примером для других регионов», – подчеркнул он.

Татарстан является лидером по многим показателям в стране, поэтому должность главного федерального инспектора здесь особенно ответственна, но Айрат Ахметшин обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы справиться с ней, заключил Комаров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Отвечая на вопрос «Татар-информа» о своих первоочередных задачах на посту главного федерального инспектора по Татарстану, Айрат Ахметшин также особое внимание уделил защите интересов участников спецоперации.

«Среди приоритетов – защита конституционных прав участников специальной военной операции и членов их семей, а также неукоснительное соблюдение и координация указов, постановлений, распоряжений и решений Президента Российской Федерации [Владимира Путина] в Татарстане», – заявил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, среди первостепенных задач Ахметшин упомянул решение вопросов социальной сферы и выполнение целей национальных проектов и гособоронзаказа.

Новый главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Айрат Ахметшин – кадровый сотрудник следственных органов с более чем тридцатилетним стажем. Он родился в Казани в 1973 году, окончил Казанский государственный университет. Его профессиональный путь начался еще со студенческой скамьи в 1995 году, после чего он прошел все ступени службы: от заместителя прокурора Ново-Савиновского района до руководства Зареченским межрайонным отделом Cледкома при прокуратуре, зарекомендовав себя как специалист по расследованию резонансных уголовных дел.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В 2010 году Ахметшин был назначен заместителем руководителя Следственного комитета России по Татарстану, а впоследствии возглавил республиканское управление. Именно на этом посту он курировал работу отделов по особо важным делам, находясь в центре расследования всех ключевых для региона событий того периода, что обеспечило ему попадание в федеральный резерв ведомства. Этот период работы заложил основу глубокого понимания им региональной специфики и управленческого опыта внутри республики.

В последующие годы карьера Ахметшина продолжилась за пределами Татарстана. В 2017 году он возглавил Следственное управление по Кировской области, а в 2019 году был назначен руководителем Управления СКР в Нижегородской области.