Минниханов – предпринимателям татарских сел: «Вы опора для глав своих регионов»

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Предприниматели из татарских общин, расположенных за пределами Татарстана, являются надежной опорой для руководителей регионов, в которых они проживают. Также они являются примером правильного воспитания детей, любви к обычаям, языку и религии. Такое мнение выразил Президент РТ Рустам Минниханов на X Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел.

«Вы не ожидаете от кого-то помощи, вы показываете пример, помогаете, во многих регионах вы надежная опора для местной власти. Мечети, школы, здания — все строится вашим трудом, такими предпринимателями, как вы», – сказал Минниханов.

Президент РТ отметил, что сегодня в экономике складывается непростая ситуация, которая требует консолидации всего российского общества.

«Времена сейчас непростые. Конечно, мы должны быть со своей страной, с нашим Президентом, нет сомнений. После встречи с вами я верю, что все трудности нам по плечу. Вы – пример для нашего народа. Когда у нас есть такие соплеменники, мы не беспокоимся за свою религию, за свою нацию», – подчеркнул Минниханов.

Президент поблагодарил собравшихся. «Приятно, что у нас есть возможность встретиться. Я слушал вас, на что нужно обратить внимание — записывал и фиксировал. Международная обстановка рано или поздно стабилизируется. Нашим трудом, стараниями Россия должна стать примером для подражания», – уверен Президент РТ.