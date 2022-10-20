Минниханов: «Предметом особой заботы остается сохранение и развитие языков»

Сохранение и развитие языков проживающих в Татарстане народов — отдельная задача органов государственной власти республики. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету республики.

«Предметом особой заботы в сфере образования остается сохранение и развитие языков всех народов, проживающих в Татарстане. С этой целью оказывается всемерная поддержка многонациональным воскресным школам — еще недавно в республике действовали 25 отделений, а теперь их уже 100», — отметил Минниханов.

Президент РТ напомнил, что в республике создана сеть учреждений национального образования, где наряду с русским языком, который является государственным в России, изучаются семь родных языков: татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, башкирский и иврит.

«Отмечу также деятельность Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, которая стала эффективным институтом поддержки полезных общественных инициатив. Принято решение расширить ее функции, преобразовав в Комиссию по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. Кроме того, создана Комиссия при Президенте республики по русскому языку», — уточнил Минниханов.

Руководитель республики отметил, что в Татарстане есть ощутимые результаты в части пополнения линейки учебно-методических комплектов и пособий по татарскому языку и переводных изданий по другим предметам.