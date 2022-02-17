Минниханов: Предмет «Основы предпринимательства» следует изучать от школ до вузов

В Татарстане необходимо готовить новое поколение предпринимателей, при этом обучение ведению бизнеса нужно начинать со школьной скамьи. Такое мнение озвучил Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минэкономики РТ.

«Необходимо сделать ставку на подготовку новой волны предпринимателей, формирование бизнес-навыков у студентов и школьников, в том числе обучающихся на селе. Предмет „Основы предпринимательства“ следует изучать на всех уровнях образования — от школ до вузов», — сказал Минниханов.

Президент РТ отметил, что в 2021 году число татарстанских предпринимателей на маркетплейсах увеличилось в семь раз — с 3,2 тыс. до 23 тыс. человек. В республике создан Центр электронной торговли, который обучает на интернет-площадках, помогает в продвижении товаров. Благодаря комплексному подходу удалось добиться опережающего роста участников электронной коммерции. В частности, доля Татарстана среди российских продавцов в интернете увеличилась в 2021 году с 1 до 3%.

«С учетом тех возможностей, которые дает использование неновых каналов торговли, необходимо активнее вовлекать представителей МСП на интернет-площадки», — поставил задачу Рустам Минниханов.