Минниханов предложил Ховалыгу поставлять в Тыву «КАМАЗы», шины и холодильники

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с главой Тывы Владиславом Ховалыгом. Руководитель РТ отметил, что многонациональным республикам стоит нарастить товарооборот и обмен опытом.

«У наших предприятий есть интерес к наращиванию сотрудничества с вашим регионом. Межрегиональный товарооборот пока небольшой», — заметил Президент РТ.

По словам Минниханова, татарстанские предприятия готовы поставлять в Тыву «КАМАЗы» и запчасти к ним, шины, продукцию нефтехимии, газотурбинные двигатели, холодильное оборудование и другие товары. Кроме того, они заинтересованы в реализации совместных проектов в самых разных областях, в том числе энергетике и строительстве.

«Мы готовы делиться своим опытом. Уверен, совместными усилиями мы сможем укрепить взаимовыгодное сотрудничество наших регионов», — подчеркнул руководитель РТ.

Президент напомнил, что в 2016 году и сам побывал в регионе с рабочим визитом: «Мы увидели много интересного. Вы сохраняете традиции и культуру».

Затем он вручил главе Республика Тыва медаль «100 лет образования ТАССР». Кроме того, главы регионов подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах.