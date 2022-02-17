Минниханов предложил ввести в РФ единый стандарт капремонта современных и старинных домов

Жильцы старинных домов, относящихся к объектам культурного наследия, зачастую не в состоянии оплатить их капремонт из-за высокой стоимости работ. Для решения этой проблемы необходим единый стандарт капремонта. Об этом сообщил Президент Татарстан Рустам Минниханов на совместном заседании коллегии Минстроя РФ и Комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

«Возникают вопросы, связанные с капремонтом и содержанием домов, которые являются объектами культурного наследия. Накопленных собственниками помещений взносов недостаточно для проведения капремонта в связи с высокой стоимостью выполнения работ. Предлагается пересмотреть требования к охранным обязательствам по отношению к домам, имеющим признаки объектов культурного наследия, и расценки по их капитальному ремонту приравнять к единому стандарту», – сказал Минниханов.

Он также предложил скорректировать механизм отбора подрядных организаций, занимающихся капремонтом жилья для повышения качества ремонта и ответственности по гарантийным обязательствам.