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Ру Тат
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13 мая 2021  16:14

Минниханов предложил усилить ответственность психиатров при выдаче гражданского оружия

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Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил увеличить как полномочия, так и ответственность психиатров, участвующих в выдаче справок для получения разрешений на гражданское оружие. Он сделал это во время правительственного совещания с участием Президента России Владимира Путина, посвященного в том числе и нападению на казанскую гимназию №175.

«Ваше <…> поручение по ужесточению правил оборота гражданского оружия получило большую поддержку жителей республики. И мы просили бы довести этот вопрос до логического завершения», — заметил во время своего доклада Президент РТ.

«Кроме того, мы бы просили такого же вашего поручения в части усиления роли и ответственности психиатрической службы. Наше видение по этому вопросу мы <…> направим в ваш адрес», — добавил Рустам Минниханов.

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