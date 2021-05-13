Минниханов предложил усилить ответственность психиатров при выдаче гражданского оружия

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил увеличить как полномочия, так и ответственность психиатров, участвующих в выдаче справок для получения разрешений на гражданское оружие. Он сделал это во время правительственного совещания с участием Президента России Владимира Путина, посвященного в том числе и нападению на казанскую гимназию №175.

«Ваше <…> поручение по ужесточению правил оборота гражданского оружия получило большую поддержку жителей республики. И мы просили бы довести этот вопрос до логического завершения», — заметил во время своего доклада Президент РТ.

«Кроме того, мы бы просили такого же вашего поручения в части усиления роли и ответственности психиатрической службы. Наше видение по этому вопросу мы <…> направим в ваш адрес», — добавил Рустам Минниханов.