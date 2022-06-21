Минниханов предложил учитывать ежегодно не менее 250 млрд рублей на развитие территорий

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил предусмотреть ежегодно не менее 250 млрд рублей до 2030 года на комплексное развитие территорий. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сферы ЖКХ с участием главы государства Владимира Путина.

«Для комплексного развития территорий просим предусмотреть ежегодно лимиты финансовых средств, согласно инфраструктурному меню, не менее 250 млрд рублей до 2030 года. Наряду с этим остаются вопросы по обеспечению возврата кредитных средств», – сказал руководитель республики.

Президент РТ добавил, что в настоящее время предусмотрено получение платы за техприсоединение только от застройщиков, которые уже реализуют проекты, без учета перспективы развития территории. По его мнению, следует предусмотреть возможность строительства инфраструктуры за счет платы за подключение с учетом запаса мощности на весь цикл застройки.

Минниханов также поблагодарил руководство России за возможность модернизации объектов коммунального хозяйства по национальным проектам «Чистая вода», «Оздоровление Волги».

«Однако правила расходования бюджетных средств не позволяют финансировать модернизацию объектов, которые находятся в частной собственности. Просим рассмотреть данные меры поддержки и на объекты, которые находятся на балансе частных организаций с долей государственной или муниципальной собственности не менее 51%», – подчеркнул он.