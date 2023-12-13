Минниханов предложил Татарстан как точку выхода на рынок РФ для компании из Бангладеш

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан является одним из инновационных и промышленно развитых регионов России. Республика открыта и инвестиций и может стать точкой входа на российских рынок для зарубежных производителей. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с генеральным директором фармацевтической компании Ethical Drugs Ltd. Мохаммадом Рахматом Уллахом.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, стороны обсудили развитие и укрепление взаимовыгодных связей. Представитель компании отметил, что Ethical Drugs заинтересована в расширении поставок и выхода на российский рынок.

Делегация компании из Бангладеш прибыла в Татарстан с рабочим визитом. Ее представителям презентовали инвестиционный, экономический и промышленный потенциал Татарстана. Затем они посетили площадку индустриального парка «Лаишево» ОЭЗ «Иннополис» и медицинский промышленный парк «ФармМедПолис». В планах у иностранных гостей — поездка в ТОР «Зеленодольск» и «Чистополь» и видит в особую экономическую зону «Алабуга».

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что инвестиции внутри России нарастают и создаются условия для будущего развития на среднесрочную перспективу.

«Во II квартале 2023 года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в III квартале — 13,3%. Инвестиции нарастают. Это значит, что создаются условия для будущего развития на среднесрочную перспективу. Надо поддержать растущую деловую активность и обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса для тех направлений, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос. Рост внутреннего рынка и расширение контактов со странами Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки открывают дополнительные возможности для российской экономики практически для любого бизнеса», — сказал он.