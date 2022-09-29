«Чудес не бывает»: Минниханов предложил создать рабочую группу по импортозамещению

Президент Татарстана Рустам Минниханов на очередном заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» предложил создать рабочую группу для проработки вопроса импортозамещения. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Руководитель республики напомнил, что у Татарстана огромное количество проектов в энергетике, нефтехимии и нефтепереработке. «У нас же большое потребление импортных технологий. Чудес не бывает, мы ищем варианты. Нам все скоро перекроют. Наша задача — в корне изменить ситуацию в стране», — поделился Минниханов своим видением ситуации.

Кроме того, в этом контексте Президент РТ упомянул такие компании, как «ICL-КПО ВС», ГМС, КМПО, «Эйдос», ОЭЗ «Алабуга», Казанский авиационный завод (КАПО) и Казанский вертолетный завод, а также аграрную, пищевую и дорожную отрасли, малый бизнес.

«В стране нет пока такой системной работы. Будем использовать любой шанс. Жизнь будет усложняться. Будет и новый пакет санкций. Надо не ходить и просить, а делать самим», — убежден Рустам Минниханов.

Об импортозамещении на заседании также рассказали генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» (учрежденного негосударственным институтом развития «Иннопрактика») Николай Колпаков и генеральный директор Центра поддержки инжиниринга и инноваций Павел Дворниченко.

Колпаков, в частности, рассказал о замещении импорта кранов для нефтегазодобывающих платформ «Газпрома» на шельфе Ямала и проработке замены механизмов в Дудинке с компанией «Норникель». При этом у Инновационного инжинирингового центра есть совместные проекты с «Татнефтью», КАМАЗом и другими татарстанскими компаниями.

«Нужна консолидация, без нее мы не перейдем к отечественным решениям. Нужны серии в производство, чтобы уменьшить расходы. Без активного участия государства эти вопросы решаются крайне непросто», — подчеркнул докладчик.