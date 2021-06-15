Минниханов предложил создать короткие ресурсные центры для обучения кадров

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать ресурсные центры, на базе которых жители республики могли бы получать нужную профессию в относительно короткие сроки. Об этом руководреспублики заявил на встрече с предпринимателями.

Предприниматель производства детской одежды «Балабай» Елена Батаева рассказала Минниханову о том, что компании не хватает сотрудников.

«Мы занимаемся пошивом детской одежды, производство находится в Набережных Челнах. Благодаря выходу на маркетплейсы наша продукция активно продается во многих регионах страны. У нас большой потенциал, но нет швей. У нас сейчас работает десять швей-операционистов, а нужно 35. На сегодняшний день мы готовы дать 25 рабочих мест», — отметила предприниматель.

Рустам Минниханов ответил, что для решения данной проблемы необходимо открыть короткие ресурсные центры.

«Нужны курсы швей. По большому счету, это несложная операция. У нас достаточно много безработных людей. Огромное количество хозяек, которые работают временно», — сказал Президент республики.

По словам Минниханова, необходима подготовка и переподготовка кадров на базе образовательных ресурсных центров — при этом обучение не должно занимать три года, а длиться примерно месяц — полтора в удобное для обучающихся время.

«Где-то швея нужна, где-то другие специальности. Наша задача — готовить людей. Надо собрать заявки и поставить эту работу на системную базу», — сказал Минниханов, отметив, что в Татарстане достаточно много образовательных учреждений, где можно организовать обучение.