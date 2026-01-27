Минниханов предложил создать дорожную карту двустороннего взаимодействия РТ и Бангладеш

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Бангладеш в России Мд Назрулом Исламом в Казанском Кремле. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и перспективы развития сотрудничества между республикой и страной Южной Азии, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов отметил, что в 2026 году исполнится 55 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Бангладеш. За это время стороны укрепили доверие и вышли на новые рубежи взаимодействия.

Он подчеркнул близость позиций России и Бангладеш по вопросам региональной и международной повестки и напомнил, что первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш принимал участие в саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года.

Раис Татарстана подчеркнул, что торговые связи с Бангладеш развиты недостаточно, но потенциал для роста есть. Он отметил, что отдельные виды продукции Татарстана уже известны в стране: ранее в Бангладеш поставлялись автомобили КАМАЗ и вертолеты производства КВЗ, а КЭР-Холдинг участвовал в различных проектах.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов подчеркнул, что республика готова расширять поставки машиностроительной, нефтехимической, сельскохозяйственной и другой продукции, а также развивать сотрудничество в сфере туризма, культуры, образования и спорта.

Раис Татарстана отметил, что взаимодействие с исламскими странами всегда было важным направлением внешнеэкономической деятельности республики и пригласил делегацию Бангладеш принять участие в следующем Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае.

Посол Бангладеш в России поблагодарил за теплый прием и отметил, что Татарстан впечатляет своими достижениями в разных сферах. Он выразил надежду на укрепление двусторонних связей при поддержке республики и подчеркнул, что возможностей для сотрудничества очень много.

Рустам Минниханов предложил совместно проработать наиболее перспективные направления для развития торгово-экономических и гуманитарных связей и создать дорожную карту совместных действий.