Минниханов предложил сохранить при реконструкции единый облик Исторической мечети Москвы

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Москве Историческую мечеть. Он предложил реконструировать объект в едином стиле, чтобы комплекс зданий перекликался со сложившимся архитектурным образом самой мечети.

Рустам Минниханов подчеркнул важность сохранения истории старейшей сохранившейся каменной мечети столицы РФ, передает пресс-служба Президента РТ. Он также отметил, что при восстановлении объекта необходимо учитывать мнение священнослужителей и специалистов.

Комплекс зданий Исторической мечети на улице Большой Татарской включает в себя две постройки: саму мечеть и здание медресе. Оба здания – объекты культурного наследия.

Последняя реконструкция мечети проходила в 1998 году. Однако сегодня многие помещения находятся в ненормативном состоянии.