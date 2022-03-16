Минниханов предложил сохранить и расширить льготную ипотеку

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации с участием Президента России Владимира Путина попросил сохранить и расширить программу льготной ипотеки.

Руководитель республики отметил, что в условиях увеличения ключевой ставки Банка России и завершения действия льготной программы ипотечного кредитования существует риск снижения объемов продажи жилья на первичном рынке.

«Отмечу, что на долю льготной ипотеки в 2021 году приходилось 67% от всех ипотечных кредитов. В связи с этим просим программу льготной ипотеки сохранить и по некоторым позициям расширить», – заявил Рустам Минниханов.