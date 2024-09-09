Минниханов предложил Шадаеву задействовать айтишников РТ при разработке инфосистем

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На федеральном уровне завершается работа по формированию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в частности, планируется создание 10 типовых информационных систем для региональных и муниципальных органов власти. Об этом сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на Международном форуме Kazan Digital Week.

«Максут Игоревич, просим Вас включить представителей республики в состав рабочих групп по созданию типовых информационных систем», — обратился Минниханов к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

По его словам, в Татарстане имеются перспективные наработки и компетенции по данным направлениям.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».