Минниханов предложил разработать регламент по упорядочению оборота оружия и боеприпасов

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил разработать регламент, который позволит упорядочить оборот не только оружия, но и боеприпасов. Об этом руководитель республики заявил сегодня на 22-м заседании Госсовета РТ VI созыва, на котором была рассмотрена законодательная инициатива парламента по внесению изменений в федеральный закон «Об оружии».



«Мы не первый раз поднимаем эту тему. А почему мы не говорим об обороте боеприпасов? Например, картечь и пули. Какой-то регламент и здесь должен быть. „Оружейное лобби” — это очень серьезно. Мы можем внести изменения в закон, но это ничего не даст. Только у нас количество оружия — 72 тыс. стволов. Но ведь нарезным оружием могут только очень профессиональные люди пользоваться», — сказал Минниханов.



Президент РТ рекомендовал «поглубже эту тему изучить и отстаивать», в том числе по поводу регламентации боеприпасов и количества оружия. «В советские годы, чтобы получить оружие, нужно было быть прикрепленным к охотничьей организации, человек должен был работать в интересах этого общества и природы [в целом]. И за него должны были поручиться в этом обществе. Это поручительство надо добавить, чтобы они (руководители организации — прим. Т-и) несли ответственность», — подчеркнул он.



«Мы всё время смотрим в сторону правоохранителей, а что они могут сделать, если столько оружия? И какая есть необходимость? Пользоваться оружием должны только психически устойчивые люди, служившие в Вооруженных силах. В армии же автомат никто сразу не дает, боец должен пойти серьезное обучение. А здесь он прошел какие-то трехкопеечные курсы. Даже гладкоствольное оружие представляет очень серьезную угрозу. Убойная сила у него больше чем у нарезного на определенных дистанциях. Вот эти моменты нужно учесть», — добавил руководитель республики.

Обращаясь к депутату Госдумы Ильдару Гильмутдинову, который будет представлять законопроект в нижней палате российского парламента, он заметил, что ему «придется искать сторонников». «Нашу позицию все поддерживать не будут», — продолжил Минниханов.



«Я не против оружия, оно всегда было и будет, я не против охоты, она должна быть, но должна быть цивилизованной. Всё должно быть. Но в том порядке, который сегодня есть, — это неправильно. И так не только у нас», — заключил Президент РТ.

Фото: tatarstan.ru.