Минниханов предложил расширить поставки нефтехимии и машин в Иран

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в Иране с рабочим визитом, принял участие в заседании круглого стола «Татарстан — Голестан». Главной темой обсуждения стало сотрудничество регионов и перспективные направления для его расширения. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Ираном в рамках российско-иранских отношений, — отметил руководитель РТ. — У нас богатые исторические, экономические и культурные связи. В 2022 году мы заметно активизировали наше сотрудничество и уже провели встречи с руководителями ряда провинций».

Он отметил, что перспективными направления для расширения взаимодействия РТ и Ирана могут стать поставки продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей.

В мероприятии также приняли участие главы Минпромторга РТ, Минсельхозпрода РТ, Минкульта РТ, Госкомитета РТ по архивному делу, первый замруководителя АИР РТ, а также представители АО «Агросила», АО «Рацин», ООО «Высокогорский молочный завод Елмай» и ряда других организаций.