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Политика
16 марта 2022  18:53
Алексей Угаров

Минниханов предложил Путину оказать поддержку компаниям сферы ЖКХ, ведущим инвестпроекты

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Предприятиям сферы ЖКХ, ведущим строительство и модернизацию дорогостоящих инфраструктурных объектов, необходимо оказать финансовую помощь для завершения своих проектов. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании у главы российского государства Владимира Путина.  

«Важной мерой поддержки незащищенных слоев населения стало решение Правительства РФ об изменении условий начисления пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. В то же время регионам необходимо обеспечить контроль платежной дисциплины как населения, так и юридических лиц. С целью сдерживания тарифов предлагаем также рассмотреть вопрос субсидирования ресурсоснабжающих организаций по кредитам на финансирование их инвестпрограмм. Если платежей достаточно не будет, инвестпрограммы могут сорваться», – выразил опасение Минниханов.

Президент России Владимир Путин сегодня провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

#Владимир Путин #Рустам Минниханов #ЖКХ
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