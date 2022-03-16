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Политика
16 марта 2022  18:44
Алексей Угаров

Минниханов предложил Путину наладить межрегиональную кооперацию для импортозамещения

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Для быстрого импортозамещения товаров и комплектующих в условиях санкций в России необходимы новые финансовые механизмы и кооперация производителей из разных регионов страны.  Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании, которое провел сегодня глава государства Владимир Путин.  

«Для поддержки системообразующих предприятий республики попросим ускорить запуск программы льготного кредитования и разработку новых транспортно-логистических схем. Для импортозамещения просим предусмотреть создание механизма ускоренного финансирования проектов и наладить межрегиональную кооперацию. Эти вопросы наиболее важны, и мы ждем соответствующих федеральных решений. Со своей стороны, мы создали Региональный маркетинговый центр, в котором реализован инструмент поиска поставщиков», – сказал Минниханов. 

Президент России Владимир Путин сегодня провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

#Владимир Путин #импортозамещение #Рустам Минниханов
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