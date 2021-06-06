Минниханов предложил проводить «Тотальные диктанты» на языках народов Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил проводить диктанты на языках народов республики — по образцу «Тотального диктанта» на русском и «Татарча диктант» на татарском.

Предложение прозвучало во время встречи Рустама Минниханова с представителями творческой интеллигенции и активистами Русского национально-культурного объединения РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Председатель объединения Ирина Александровская напомнила, что на предыдущих встречах с Президентом Татарстана обсуждался вопрос увеличение количества участников «Тотального диктанта» в регионе. Она рассказала, что в этом году этот диктант в очной форме написали 19 824 татарстанца, из которых 7,3% сделали это на отлично. На одной из площадок текст читала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

В ответ Минниханов обратил внимание на наблюдающийся рост интереса к проекту «Тотальный диктант» и вспомнил об аналогичном диктанте на татарском языке («Татарча диктант» — прим. Т-и).

Президент РТ предложил также рассмотреть вопрос проведения аналогичных диктантов на языках других народов, проживающих в республике — чувашском, удмуртском, марийском и других. По его мнению, «такие акции помогут популяризации национальных языков и культуры народов нашей многонациональной страны и ее регионов».

Фото: tatarstan.ru.