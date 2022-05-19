Минниханов предложил провести в России эксперимент по развитию исламского банкинга

Исламский банкинг в России может стать альтернативой западным торговым площадкам и рынкам капитала. Также он будет интересен регионам страны с высокой долей мусульманского населения, полагает Президент Татарстана Рустам Минниханов. Таким мнением он поделился на сессии SberTalk, состоявшейся на KazanSummit 2022.

Руководитель РТ напомнил, что, несмотря на санкции Запада, многие страны — члены ОИС не прекратили взаимодействие с Россией.

«В России наблюдается рост доли населения, исповедующего ислам. Есть отдельные регионы с традиционно высокой долей мусульманского населения. В данных регионах есть спрос на банковские продукты и услуги, которые соответствуют стандартам партнерского финансирования», — отметил Минниханов.

По его мнению, в России стоит создать структуру сугубо в этом секторе, внести ряд поправок в законодательство и организовать эксперимент с установлением специального режима налогообложения и банковского дела в субъектах РФ.

Представители Сбербанка оценили потенциал сегмента корпоративного исламского финансирования в России. Планируется, что банк в скором времени презентует новые сервисы для мусульман, в частности в сфере строительства.